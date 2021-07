Après le programme de Netflix, voici venir celui de Prime Video pour le mois d'août 2021.Grave, de Julian DucournauLa légende d'HerculeLe fabuleux destin d'Amélie PoulainZoolander 2Dr. Harrow - Saisons 1 à 2Ghost Rider, la sagaHistorias LamentablesCruel Summer - Saison 1Head Above Water, série-docu sur la natation olympiqueLe rythme de la vengeance, avec Blake LivelyBons baisers de Bruges, avec Colin FarrellRegression, avec Emma WatsonEvangelion: 1.11 You Are (Not) AloneEvanlion: 2.22 You Can (Not) AdvanceEvanglion: 3.33 You Can (Not) RedoEvangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a TimeModern Love - Saison 2A Cure for LifeDetective Dee - La trilogieNine Perfect Strangers - Saison 1, avec Nicole KidmanLa femme de ses rêves, avec Ben StillerChaud devant !, avec John CenaTrue GritChaos Walking, avec Tom Holland et Daisy RidleyKevin can f*** himself - Saison 1The Bold Type - Saison 5