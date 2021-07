Ludwig Dieter, caissier de banque dans une petite ville, est entraîné dans l'aventure de sa vie lorsqu'une femme mystérieuse le recrute pour rejoindre une équipe des criminels les plus recherchés d'Interpol, qui tentent de voler une série de coffres-forts légendaires et impossibles à forcer à travers l'Europe.

Après, le méga succesr de Army of the Dead sur Netflix, Zack Snyder reviendra (c'était prévu ! ), avec Army of Thieves, toujours sur Netflix.Le film sera disponible sur Netflix, bah on ne sait pas quand. Aucune date n'a été annoncée pour le moment, alors Coming Soon, les amis.