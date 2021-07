Bon Iron Studios, propose du lourd avec Power Rangers et j'ai tellement envie de possédé ce diorama, bordel !!Jason Lee Scott, Ranger Rouge, son logo le T-Rex et son arme une épée.La figurine est en résine et mesure 17cm.Zack Taylor, le Ranger Noir, son logo le MastodonLa figurine est entièrement en résine, elle mesure 17cm.Billy Cranston, célèbre Ranger Bleu, l'intello de la bande, son logo, le Triceratops, son arme une lance.La figurine est entièrement en résine, elle mesure 16cm.Le Ranger VertThomas "Tommy" Oliver, le Ranger Vert, son logo le Dragon (je crois ! )A figurine est entièrement en résine et mesure 22cm.Le Ranger RoseKimberly Ann Har, le Ranger Rose, mon préféré, son logo, le PterodactylLa figurine est entièrement en résine et mesure 23cmLe Ranger BlancTommy Oliver, revient en Ranger Blanc, la classe ce Ranger bordel. Son logo le Tigre BlancLa figurine est entièrement en résine et elle mesure 22cm.Le Ranger JauneTrini Kwan, le Ranger Jaune, son logo SabertoothLa figurine est entièrement en résine et mesure 19cmZordonAvant de devenir le père de Malcolm et le très charismatique Heisenberg, Bryan Cranston fut la voix et le visage de Zordon.La figurine est entièrement en résine et mesure 35cm. Elle est peinte à la main et possède un éclairage LED.Le diorama est juste dinguePar contre, il faudra compter environ 195€ (voir même 160€) par figurine, mais bordel, c'est tellement beau!!Ça sera disponible pour le 2ème trimestre 2022, sauf retard de Iron Studios.