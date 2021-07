En 2020, Square Enix a ressuscité un jeu qui a marqué toute une génération et la pierre angulaire d’une saga aux millions de joueurs : Final Fantasy VII.



Cet épisode est tellement culte qu’on le pensait intouchable, et pourtant les équipes de développement ont réussi à enchanter le monde entier en réalisant un nouveau chef-d’œuvre avec le Remake. Dans cet ouvrage indispensable aux fans, vous trouverez bon nombre d’éléments créés pour donner vie à Final Fantasy VII Remake : personnages, lieux, objets, ennemi, costumes, et bien d’autres choses, le tout agrémenté de commentaires des développeurs. Replongez dans cette histoire prenante et merveilleuse aux côtés de Cloud, Tifa et Aerith grâce à ce volume d’exception.

Très bonne nouvelle, Mana Books sortira le livre Final Fantasy VII dans notre belle langue.MAJ