dessinées sera lancée le mois prochain, Gotham City est déchirée en deux alors que des citoyens déguisés en Batman et le Joker s'affrontent dans les rues ! Alors que le DA Harvey Dent essaie de garder la ville unie, il cible le seul problème qui la déchire : BATMAN ! Et il obtiendra l'aide de Bruce Wayne pour vaincre le chevalier noir !







Plusieurs variantes seront disponibles, dans différents magasins, toujours aux US.





Batman '89 # 1 variante de couverture par Jerry Ordway





Batman '89 #1 1:25 variante de couverture par Joe Quinones





Couverture de la variante de l'équipe n°1 de Batman '89 par Ken Taylor et Taurin Clarke, disponible dans les magasins de bandes dessinées participants





Couverture de la variante Batman '89 #1 par Francesco Mattina, disponible auprès de Comic Kingdom of Canada





Couverture de la variante n°1 de Batman '89 par Mico Suayan, disponible chez Big Time Collectibles











Couverture de la variante Batman '89 #1 par Carla Cohen, disponible chez Comics Elite









Le tome 2 se dévoile





Batman '89 #2, avec une couverture de Joe Quinones, arrive dans les magasins de bandes dessinées le 14 septembre





Batman '89 #2, avec une variante de couverture de Mitch Gerads, arrive dans les magasins de bandes dessinées le 14 septembre





Le tome 3 se dévoile lui aussi !





Batman '89 #3, avec une couverture de Joe Quinones, arrive dans les magasins de bandes dessinées le 12 octobre





La couverture de la variante Batman '89 #3 de Lee Weeks arrive dans les magasins de bandes dessinées le 12 octobre





Il y a quelques mois maintenant, DC comics à annoncé qu'un comics Batman dans l'univers de Tim Burton verrait le jour en 2021.Après des mois d'attente, voici enfin des planches de ce comics que j'attends de pied ferme. J'aime, particulièrement le design, avec la Batmobile, identique aux films de Burton. Le costume du Batman, l'un des plus stylé.L'histoire de ce comics se déroulera sur 6 volumes, le premier sera disponible le 10 Août 2021 aux US et plus tard chez nous, chez Urban Comics.