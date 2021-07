Among Us - Édition Crewmate





Among Us - Édition Impostor





Among Us - Édition Ejected:





Le jeu Among Us est maintenant disponible en préco et avec de belles éditions collectors en bonus.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu de base Among Us et tous ces DLC : Packs de skins Airship, Polus et MIRA HQ ; packs de bestioles Hamster, Krabouille, Poulpe, Stickmin et pack Mini-coéquipier.-Contenu téléchargeable exclusif à la version physique-Boîtier lenticulaire 3D de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio-Feuille d'autocollants Syndrome de l'imposteur, par Alyssa Herman-Une des douze cartes d'accès holographiques Mira HQ spécial de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio-Carte du Skeld, format affiche, créée par Cannon Kissane-Code utilisable pour obtenir 6 fonds d'écran pour PC et smartphone d'Amy Liu, de chez Innersloth-Le jeu de base Among Us et tous ces DLC : Packs de skins Airship, Polus et MIRA HQ ; packs de bestioles Hamster, Krabouille, Poulpe, Stickmin et pack Mini-coéquipier.-Contenu téléchargeable exclusif à la version physique-Boîtier lenticulaire 3D de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio-Feuille d'autocollants Syndrome de l'imposteur, par Alyssa Herman-Une des douze cartes d'accès holographiques Mira HQ spécial de Hannako Lambert, de chez Dual Wield StudioCarte du Skeld, format affiche, créée par Cannon Kissane-Code utilisable pour obtenir 6 fonds d'écran pour PC et smartphone d'Amy Liu, de chez Innersloth-Tour de cou coéquipier contre imposteur de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio-Peluche coéquipier violet de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio-Pin's tournant en émail « Tournoyer dans l'espace » de Cynthia Her-Boîtier Édition Impostor en édition limitéeÀ l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu de base Among Us et tous ces DLC : Packs de skins Airship, Polus et MIRA HQ ; packs de bestioles Hamster, Krabouille, Poulpe, Stickmin et pack Mini-coéquipier.-Contenu téléchargeable exclusif à la version physique-Steelbook® édition limitée de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio-Feuille d'autocollants Syndrome de l'imposteur, par Alyssa Herman-Une des douze cartes d'accès holographiques Mira HQ spécial de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio-Carte du Skeld, format affiche, créée par Cannon Kissane-Code utilisable pour obtenir 6 fonds d'écran pour PC et smartphone d'Amy Liu, de chez Innersloth-Tour de cou coéquipier contre imposteur de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio-Peluche coéquipier violet de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio-Pin's tournant en émail « Tournoyer dans l'espace » de Cynthia Her-Boîtier Édition Impostor en édition limitée-Couverture en polaire Coéquipier de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio-Bonnet Imposteur rouge de Hannako Lambert, de chez Dual Wield Studio-Boîtier Édition Ejected en édition limitée FNAC N'oubliez pas le code ETE10 pour choper 10% en CC