“... Count Dracula, the propagator of this unspeakable evil, has disappeared. He must be found and destroyed!" - Van Helsing



Sideshow annonce l'arrivée de deux héros mythiques du studio de la Hammer. Le Comte Dracula aka Vlad Tepes et Van Helsing.Qui ne connais pas le Comte Dracula, créé par Bram Stoker, le plus célèbre des vampires.Le Comte Dracula, fut maintes et maintes fois le héros de film d'horreur de la Hammer, sous les traits du regretté Christopher Lee.Nous sommes face à une statue de Dracula de qualité les amis, en tout cas les visuels sont assez bluffants.La chevalière du Comte, est fidèlement reproduite sur sa main gauche, tout comme la cape, avec son intérieur rouge et son extérieur noirMalheureusement, pour le moment, aucune information sur la taille en faite si environ 50cm, le poids, le prix.Le grand Peter Cushing, fut le deuxième interprète de Van Helsing au cinéma en 1960, dans "Les maîtresses de Dracula". Edward Van Sloan, fut le premier interprète du docteur en 1936.La réalisation du visage est assez folle, on reconnait immédiatement Peter Cushing dans le rôle de Van Helsing.Armé de son crucifix, Van Helsing est prêt à botter le cul de Dracula.Malheureusement, pour le moment, aucune information sur la taille, en fait si, elle mesure environ 48cm , le poids, le prix.