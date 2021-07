Energy Sword





Dark Horse et 343 Industries, sont fières de nous présenter deux superbes statue du Master Chief. Après l'énorme succès, de la figurine sortie l'année dernière, voilà que débarque le Master Chief, dans une version dites "classique" et une "Energy Sword".La boîte comprends :-La figurine du Master Chief d'environ 20cm-Comprend le Master Chief dans une pose d'action avec un tir au grappin et une épée à énergie prête-Comprend le Master Chief, le fusil d'assaut MA40, le grappin, l'épée à énergie et la base de l'anneau Zeta Halo, détaillés et entièrement peintsLe tout en licence officielle.Cette version "Energy Sword", est une exclusivité prévue uniquement aux US.Malheureusement, il faudra passer par l'import pour pouvoir le mettre dans sa collection.Pour le prix, je crois que nous sommes sur du 60-70€