L'extension Legacy of the Sith emmènera les joueurs dans une aventure aux confins de la galaxie, notamment sur la planète aquatique de Manaan, à la poursuite de Dark Malgus. Cette mise à jour majeure augmentera le niveau maximum que les joueurs pourront atteindre de 5 niveaux, jusqu'au niveau 80. De nouveaux défis de taille seront introduits dans Star Wars: The Old Republic, avec de nouvelles missions de collaboration, telles qu'une zone litigieuse dans un tombeau au sommet d'une montagne sur la planète isolée d'Elom, et une opération dans les vestiges d'une station de recherche spatiale.





Cette nouvelle extension introduira une nouvelle fonctionnalité, les styles de combat, qui élargira encore davantage l'expérience Star Wars personnalisée de SWTOR. Les styles de combat permettent aux joueurs d'accomplir leurs rêves Star Wars les plus fous en choisissant une histoire de classe spécifique et en la combinant avec des pouvoirs provenant d'autres classes techno ou utilisatrices de la Force. Tous les joueurs, anciens comme nouveaux, peuvent espérer des améliorations pour leur prochain personnage Star Wars grâce à un système de création de personnage remanié. De plus, des mises à jour relatives aux objets et aux équipements, ainsi qu'une uniformisation des conceptions des classes, amélioreront encore davantage l'expérience Star Wars: The Old Republic pour tous les joueurs.

Pour célébrer le 10ème anniversaire du jeu Star Wars TOR, EA sort le grand jeu, avec un nouveau DLC. Sobrement intitulé, Legacy of the Sith, ce nouveau DLC, nous proposera de découvrir le plan ultime du renégat Sith, Dark Malgus.Cette extension sera disponible en fin d'année et tout au long de l'année 2022 des MAJ et autres surprises seront disponibles.