Lors d'une expédition punitive au musée de Gotham, le Joker et Harley Quinn tombent en possession d'une curieuse relique : un masque vieux de plus de 2 000 ans, investi des pouvoirs du dieu démoniaque Loki. Après avoir éprouvé ses nouvelles capacités sur un Chevalier Noir complètement dépassé, le Joker s'apprête à donner à Gotham son plus beau spectacle comique... ou à lui faire définitivement passer l'envie de rire...









Comme vous le savez, les scénaristes de comics se font des kiff parfois inattendu et aujourd'hui, voici venir Joker/The MASK enfin traduit chez Urban Comics.Le comics fait partie de la collection DC Deluxe.Pour le moment, aucune information sur le nombre de pages, mais nous avons droit à une date de sortie. En effet, ce Comics sortira le 1 Octobre en France, pour 23€.