Un événement ponctuel, également dédié à Monica Rapaccini, débutera ce 24 juin, et sera jouable jusqu'au 8 juillet. Durant ce laps de temps, les joueurs devront explorer le monde à la recherche de traces du Cube. Une fois qu'ils auront participé aux différentes missions proposées, ils débloqueront une plaque d'identification animée, des équipements et d'autres récompenses qui n'ont pas été dévoilées par les développeurs. Globalement, cette mise à jour vient prolonger l'arc Futur Imparfait, et amènera progressivement les joueurs vers la prochaine extension qui sortira en août : Black Panther - La guerre pour le Wakanda.

