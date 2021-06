LE VOYAGEUR Tome 1







On n'oublie jamais la première fois que l'on voit un Dieu. Les Dieux sont toujours magnifiques. Et les Dieux sont toujours morts.



2367, aux confins de la galaxie. Dans ce futur lointain, l’humanité a épuisé toutes ses ressources et doit sa survie à l'exploitation de dieux morts flottant dans l’espace, dont les cadavres gigantesques servent désormais de matière première. Le Vihan II est l’un des nombreux vaisseaux nécropsiques qui arpentent le cosmos dans l’espoir de trouver ces divinités providentielles. Mais Georges Malik, son capitaine, nourrit une obsession : pourquoi les dieux ne se révèlent-ils que lorsqu’ils sont morts ? Pour tenter de s’émanciper de ce système gangréné par les inégalités et la pauvreté, tout l’équipage s’embarque alors dans un périple sous haute tension à la recherche d'un dieu vivant.

Al Ewing (Immortal Hulk, Avengers…) et Simone Di Meo (Tortues Ninjas & Power Rangers) livrent avec We Only Find Them When They’re Dead un space opera grandiose d’une beauté à couper le souffle. Un premier tome accrocheur et unique en son genre, tout à la fois politique et mystique.



« Un space opera à l’univers unique et très prometteur. » Mighty !



« Embarquez-moi tout de suite ! » Jason Aaron (Thor, Avengers, Star Wars...)



« Un univers graphique emballant avec des couleurs lumineuses et parfaites. » Comicstories

SORTIE LE: 7 JUILLET 2021

Nombre de pages : 144

Prix : 17.90€

Série : We Only Find Them When They're Dead



_________________

TMNT LE PROCÈS DE KRANG tome 14







Les Tortues prennent une toute nouvelle dimension !



Leo, Raph, Donnie et Mike se téléportent dans la dimension X pour assister au procès de Krang. Mais le règne de terreur du plus cruel des utroms est-il définitivement fini ? Dans cet endroit étrange, un visage familier et de nouveaux ennemis mortels attendent les fils de Splinter, tandis qu’ailleurs, c’est tout le Panthéon qui se réunit pour décider du sort du monde… à commencer par celui des mutants !

« La version définitive des Tortues Ninja. » BFM



« Si vous ne lisez pas encore Les Tortues Ninja, vous ne vous rendez clairement pas service. » Outright Geekery

SORTIE LE: 7 JUILLET 2021

Nombre de pages : 176

Prix : 15.90€

Série : Les Tortues Ninja - TMNT



_________________

Les sorties de chez HiComics sont dévoilées et nous aurons enfin du TMNT, mais aussi un petit nouveau avec Le voyageur.