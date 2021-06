Dans une interview accordée à, de la newsletter Axios Gaming, Jim Ryan, directeur de Sony Interactive Entertainment, s’est exprimé sur le lancement de la PlayStation 5.Il rappelle notamment qu’une grande majorité du catalogue de la PS4 est arrivée lors de la seconde moitié de la génération, tandis que la PS5 affiche déjà de belles prouesses, mais aussi de fabuleuses promesses. Parmi les exclusivités, on peut évidemment citer Ratchet & Clank: Rift Apart, Spider-Man: Miles Morales ou encore Returnal, déjà disponibles, mais aussi Horizon Forbidden West que l’on devrait voir arriver d’ici la fin de l’année.Difficile de ne pas voir une pic bien placée à Microsoft lorsqu'il dit :Pour Jim Ryan, la clé du succès est de donner aux studios « la liberté d’être créatif, de prendre des risques et de proposer de nouvelles idées ». Il prend pour exemple Ghost of Tsushima, du studio Sucker Punch : « ce n’était pas le jeu que nous imaginions qu’ils feraient, mais nous ne sommes pas trop rigides avec nos talents, nous voulons qu’ils utilisent notre matériel comme leur palette créative ».