Un nouveau steelbook pour le jeu Marvel's Guardians of the Galaxy vient d'être dévoilé.Pour le moment, aucune information sur une sortie en France de ce steelbook, même en préco chez la FNAC ou Micromania.Le jeu sera disponible sur PS5|PS5, Switch, XBOX One, XBOX Series X|S et PC, le 2 Novembre 2021.