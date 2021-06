Il n'y a pas que l'E3 dans l'actualité (même si maintenant, c'est terminé), Hot Toys annonce une nouvelle figurine pour Star Wars Bad Batch.Voici donc venir HunterÀ l'intérieur nous retrouverons :-Image authentique et détaillée de Hunter dans les Star Wars: The Bad lot série-Une sculpture de tête nouvellement développée avec une expression faciale très précise, une texture de peau détaillée, des tatouages ​​et un bandana-Un casque Hunter nouvellement développé avec des effets de vieillissement-Peinture de couleur noir grisâtre spécialement appliquée sur l'armure avec des marques rouges, un sceau spécial et un effet de détresse-Environ 30 cm de hauteur-Corps avec plus de 30 points d'articulations-Six pièces de mains gantées interchangeables comprenant :-Une paire de carabines se tenant la main-Une paire de mains détendues-Un poignard tenant la main droite-Un geste de la main gauche-Chaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainCostume:-Une armure de chasseur finement conçue avec des marques rouges, un sceau spécial et des effets d'altération-Un sous-vêtement en tissu de couleur noire et multi-textures-Un étui de pistolet (fixable à l'armure de taille)Armes:-Un fusil blaster-Un pistolet blaster-Un poignardAccessoires:-Un sac à dos militaire (équipé d'une fonction magnétique)-Deux détonateurs thermiques-Support de figurine avec logo Star Wars, plaque signalétique du personnage et carte graphiqueLe prix de cette beauté est de 250€, pour une sortie prévue en 2022.