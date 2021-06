Le système de contrôle universel de vol VelocityOne™ offre la solution de contrôle de vol la plus complète pour configurer votre propre cockpit à la maison. Que vous soyez un joueur PC expérimenté ou parmi les premiers à jouer à Flight Simulator sur Xbox Series X|S, VelocityOne Flight vous offre toutes les commandes nécessaires pour naviguer dans le ciel.

VelocityOne Flight comprend tout ce dont vous avez besoin pour décoller. Le quadrant des gaz inclus avec molette de trim dédiée et un joug réaliste avec commandes de gouvernail intégrées équipe chaque pilote à domicile avec une suite complète de commandes dès la sortie de la boîte. De plus, faites l'expérience d'un son immersif et coordonnez votre vol grâce à la prise audio intégrée du casque.





Rotation de la poignée de la fourche à 180 ° réaliste réglée pour des ajustements fluides et précis de n'importe quel avion. Construit pour durer avec un capteur à effet Hall sans contact dans l'arbre de la culasse, vous aurez un contrôle en douceur sur une utilisation à long terme.

Turtle Beach sort le grand jeu, après les manettes, les casques, les oreillettes, voici venir, la manette ultime pour jouer à Flight Simulator, VelocityOne.[pis=centre][/pos]Pour le prix, il faudra compter 350€, mais pour le moment, aucune date de sortie n'est communiqué. Évidemment, je vous tiens au courant dès que j'ai l'info.