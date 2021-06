Cette scène se déroule six ans plus tôt (en 2000) dans les rues de la ville du Penamstan ravagé par la guerre civile, où les balles volent. Lorsqu'un hélicoptère des forces spéciales américaines tombe du ciel, les Mad Dogs de l'armée américaine, dirigés par Jason, refusent les ordres du centre de commandement de tenir bon. Allez plutôt sauver les survivants bloqués sur le champ de bataille.



Le clip révélé se concentre sur Jason, qui travaille actuellement (en 2006) avec Leon en tant qu'agent fédéral américain. En tant que capitaine des Mad Dogs lors de cet incident précédent, lui et l'unité s'engagent dans une bataille intense avec les soldats locaux du Penamstan. En commençant par la scène de l'écrasement de l'hélicoptère, un moment choquant qui semblera familier aux fans de la série Resident Evil , ce clip gardera les téléspectateurs si captivés qu'ils ne pourront pas détourner le regard une seule seconde.

Netflix dévoile quelques secondes de la série Resident Evil Infinite Darkness.Resident Evil, c'est plus de 110 millions de jeux écoulés dans le monde à ce jour. C'est juste énorme je trouve.Réalisateur:Eiichiro HasumiHistoire:Shogo Mutoh, Eiichiro HasumiProducteur exécutif:Hiroyuki Kobayashi (Capcom)Producteur:Hiroyasu Shinohara (TMS Entertainment), Atsushi Furuya (ROBOT)Producteur CG :Kei Miyamoto (Québec)Production complète d'animations 3DCG :QuébecProduction:TMS DivertissementConseiller créatif :Tony Ishizuka (Acquisitions mondiales de Sony Pictures)Compositeur:Yugo Kanno