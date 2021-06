La jeunesse aventureuse de Ian Fleming, espion au service de Sa Majesté durant la Seconde Guerre mondiale et futur inventeur de l'agent 007, alias James Bond. Premier épisode, avec Dominic Cooper, Lara Pulver et Samuel West.



Londres, 1939. Ian Fleming est un playboy dissolu, dont le charme et les frasques dissimulent une secrète fêlure : dans l'ombre d'un père défunt, héros de guerre, et de son frère Peter, célèbre aventurier écrivain, il n'est que le "moins important" des Fleming. La déclaration de guerre le surprend alors qu'il échafaude des stratégies pour conquérir la belle Anne O'Neill, déjà pourvue non seulement d'un mari, mais aussi d'un amant, et se console dans les bras de la jeune Muriel. Sa très dominatrice maman l'ayant casé au service d'un amiral de l'espionnage maritime, il va démontrer que son goût du risque et du mensonge, et même son insubordination chronique, peuvent se révéler fort utiles en temps de guerre…



Rêve d’infaillibilité

Le prologue de cette classieuse série souffle d'emblée l'hypothèse principale du scénario : Ian Fleming a inventé l'espion le plus populaire du monde en lui donnant, certes, quelques-uns de ses propres traits de caractère, mais surtout en le dotant de l'infaillibilité qu'il rêvait d'avoir dans la vraie vie. Séducteur, buveur et fumeur impénitent, sportif accompli et flambeur casse-cou, il a tous les attributs de 007, mais contrairement à ce dernier, ils ne le protègent pas des aléas de la réalité – par exemple d’une correction humiliante infligée par le frère de l’une de ses conquêtes, ou des admonestations mortifiantes de sa propre mère. Si Dominic Cooper campe de façon très convaincante le personnage et ses contradictions, le grand plaisir que procure la série provient d’abord de ce jeu avec une œuvre que tout le monde connaît de près ou de loin : on identifie ainsi avec délectation les personnages de M et de Miss Moneypenny dans ceux de l’amiral et de Monday (Anna Chancellor, déjà remarquée dans The Hour), et dans le rôle d’Ann, Lara Pulver résume à elle seule toutes les femmes fatales qui peuplent les aventures de James Bond.



Fleming, l'homme qui voulait être James Bond

Série de John Brownlow (Royaume-Uni, 2014, 45mn)

Disponible jusqu'au 25/06/2021

Arte propose actuellement le premier épisode de la série sur Ian Fleming.En vostfr