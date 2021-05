"Jabba The Hutt Deluxe Art Scale 1/10 - Star Wars - Iron Studios"



On arrête plus les studios de création de statues. Après Prime 1, qui a envoyé du lourd, voici que Iron Studios annonce un show qui contiendra pas mal de bonnes surprises. Mais en attendant, voici la statue de la plus célèbre des limace du cinéma, Jabba the HuttQui ne connait pas Jabba the Hutt, le plus grand gangster de la galaxie Star Wars. Comme nous sommes en 1977, lors de la sortie de Star Wars, la traduction s'emballe et appelle Jabba le hutt, Jabba le forestier.Après des années de tyrannie, Jabba meurt sous la chaîne de la Princesse Leia, dans Le retour du Jedi à là de 604 ans.Le Jabba de la statue est celui présent dans Star Wars VI Le retour du Jedi.La statue mesure 23cm de haut pour 38cm de longueur et 20cm de profondeur. C'est une belle bête.Concernant les choses qui fâchent, nous sommes sur un prix de 529.99$ pour une sortie prévue, pour le premier trimestre 2022.