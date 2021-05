Spiritfarer, aura droit à une sortie en France grâce à Just for Games.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu sur cartouche-Une carte de téléchargement de la bande son-Une carte de tele d'un artbook de 96 pages-Un set de cartes postales et d'autocollantsCette version boîte, sera disponible le 27 Juillet 2021.

