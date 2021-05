Petit avis rapide sur le manga Death Note Short Stories des éditions Kana.Pour rappel, voici ce que contient le manga :L’histoire de C-Kira : Une histoire courte datant de 2008 (réalisé à l’occasion de la sortie du film « L : Change the World ») de 44 pages.Synopsis : 3 ans après la mort de Light Yagami aka Kira, quelqu’un se met à tuer avec la même méthode. Mais cette fois, ce n’est pas Ryûk qui a apporté le Death Note dans le monde humain, ni lui qui a choisi l’humain à qui le confier…L’histoire de A-Kira : Une histoire courte de février 2020 de 87 pages.Synopsis : Mai 2019, Ryûk revient dans le monde humain avec un Death Note pour s’amuser encore un peu avec les humains, mais surtout manger à nouveau des pommes. Cependant le garçon à qui il offre ce présent refuse de l’utiliser et cherche en revanche à vendre le cahier en le mettant aux enchères…Yonkoma : 9 pages de mini-histoires à tendance humoristique datant de 2004 à 2005.L – One Day : Une histoire courte de 7 pages (publié à l’origine dans le livre « L file n°15 », un photobook publié lors de la sortie du film « L : Change the World ».Synopsis : On suit le quotidien de L, où on voit ses étranges comportements depuis le point de vue de Watari.L – Wammy’s House : Une histoire courte de 5 pages.Synopsis : Morceau du journal de Wammy, le directeur de l’orphelinat où a grandi L, racontant comment L est devenu détective.L’histoire de Taro Kagami : Le chapitre pilote précédemment publié dans le tome 13 de 55 pages.Bon, on ne va pas se le cacher, Death Note Short Stories est un manga pour les fans de l'œuvre de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata.Les histoires sont très bien écrites, les dessins sont d'excellentes qualités, c'est bien simple, j'ai l'impression de lire le manga lors de sa sortie en France en 2007.Je ne vais pas vous mentir, retrouver L, Kira, Near et Ryûk est vraiment un plaisir, j'ai tellement lu le manga que j'ai l'impression de revenir en 2007. Les ok, certains diront que ce manga est un peu court, que certaines histoires sont un peu en deçà de l'original, mais, perso, j'ai aimé et j'ai bien envie de me refaire tous les mangas (pas l'animé, j'ai pas plus aimé que ça ! ).Attention toutefois, il faut impérativement avoir lu le manga, car c'est bourré de spoilers.J'espère que de nouvelles histoires seront vite disponible, une avec Ryûk serait idéale. Dans son monde des enfers, avec pleins d'autres démons qui lui demanderais de leur raconter des histoires sur les différents possesseurs du Death Note, avant Kira. Ou comment obtenir des pommes ?Vous l'aurez compris, si vous êtes fans de Death Note, ce nouveau manga est fais pour vous. La seule chose qui sera dérangeante, c'est bien le fait de finir le livre en 1h à peine (j'essaie de ne pas spoilers, mais c'est dur). Mais quel plaisir !!