La première figurine réaliste Ubicollectibles inspirée du jeu Rainbow Six Siege Figurine hautement détaillée basée sur l'agent du jeu Hibana Lanceur X-Kairos emblématique Hauteur : 25 cm Matériaux : PVC et ABS Comprend un code unique qui permet de débloquer un pendentif d'arme dans le jeu

posted the 05/23/2021 at 06:33 PM by leblogdeshacka