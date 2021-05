Black Widow se dévoile avec 6 nouvelles affiches et une date de sortie en France prévue pour le 7 Juillet 2021, soit 2 jours avant les US (comme souvent pour les sorties cinéma).Au casting de cette superproduction Marvel, nous retrouverons :Scarlett Johansson : Natasha Romanoff / Black WidowFlorence Pugh : Yelena Belova / Black WidowDavid Harbour : Alexei Shostakov / Gardien rougeRachel Weisz : Melina Vostokoff / Iron MaidenO. T. Fagbenle : Rick MasonWilliam Hurt : Thaddeus RossRay Winstone : le général DreykovOlivier Richters : ?Robert Downey Jr. : Tony Stark / Iron Man (caméo)

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Like

Who likes this ?

posted the 05/10/2021 at 05:01 PM by leblogdeshacka