"Je m'appelle Sherlock Holmes. C'est mon métier de savoir ce que les autres gens ne savent pas." Sa réputation n'est plus à faire, et pourtant, le célèbre détective ne vous a pas livré ses plus précieux secrets. Dans cet ouvrage, Ransom Riggs consigne avec humour et sarcasme les méthodes et astuces nécessaires pour vous hisser à la hauteur du maître ! Comment ouvrir un coffre-fort ? Comment feindre votre propre mort ? Comment soutirer de l'argent a la famille royale ? Autant de questions dont vous aurez les réponses dans ce manuel qui dépeint entre les lignes la fascinante figure de Holmes et son époque haute en couleur.

Un guide richement illustré qui ravira les fins limiers comme les détectives en herbe. Alors... que l'enquête commence !"

Les éditions Ynnis ont sorti il y a quelques temps maintenant un livre vraiment sympa, La méthode Sherlock Holmes.Le livre est une pépite, si vous vous êtes mis à imiter Benedict Cumberbatch, dans son rôle de Sherlock Holmes dans la série Sherlock, ce livre est fait pour vous.Avant tout, j'aime la reliure du livre, il y a un côté livre ancien. La tranche est tellement belle, qu'elle s'intégre parfaitement dans un bibliothèque.'e livre est une mine d'or, pour tous les détectives en herbes. Ici rien de moderne, en effet, nous avons affaire au Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle. En effet, si vous voulez ouvrir un coffre, ça se fera à l'ancienne, tout comme les différentes analyses des lieux et armes. Sans compter sur les astuces pour analyser des traces de pas, ou comment ouvrir un coffre fort, ou encore le plus sympa, comment se déguiser à la mode victorienne.Bref, en lisant ce livre, je me suis mis à essayer de jouer le rôle d'un Détective. Le livre est bourré d'humour, richement illustré (beaucoup de belles illustrations, comme celle de l'appartement de Sherlock) et surtout les nombreuses citations du plus célèbre des détectives. Les fans seront en terrain connu et surtout ils seront conquis par ce livre écrit par Ransom Riggs et illustré par Eugene Smith. FNAC 17.95€ Amazon 17.95€