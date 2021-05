Fans du Seigneur des anneaux, une nouvelle statue est en préco chez Iron Studios. En attendant la série prévue sur Amazon et de nouveaux personnages, voici venir Boromir.Boromir est fils le fils favori de l'intendant Denethor II du Gondor. Son père l'envoie au conseil d'Elrond à Fondcombe, convoitant l'Anneau Unique. Après avoir tenté de voler l'anneau à Frodon, il essaiera de protéger Merry et Pippin mais sera tué par des archers orcs, envoyés par Saroumane pour récupérer l'Anneau.- Édition limitée- Basé sur des références originales de films- Fabriqué en polystone- Peint à la main- Cette statue fait partie d'un diorama de combat basé sur le film The Fellowship of the RingLa statue sera disponible entre Janvier et mars 2022 pour 149.99€.