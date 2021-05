En attendant le nouveau jeu vidéo sur le plus célèbre des robots des temps nouveaux, kana annonce enfin son manga Goldorak dans une édition collector.Pour le moment, pas de visuel de cette édition collector, mais le contenu est déjà dévoilés. En plus du manga, nous aurons droit à un artbook de 50 pages.[MAJ] Nous avons enfin le droit à un nombre d'exemplaires pour ma version collector. Il faudra très certainement préco pour pouvoir ce procurer ce futur bijoux, car il y aura seulement 4900 exemplaires.

Who likes this ?

posted the 05/08/2021 at 07:07 AM by leblogdeshacka