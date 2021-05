Iron Studios vient de dévoiler sa nouvelle statue, après les très belles Mortal Kombat, que je vous ferez plus tard.Voici venir la superbe, la magnifique statue de Qymaen Jai Sheeiai, enfin je veux dire le Général Grievous.Après être apparue lors de la bataille de Coruscant, dans La Revanche des Sith, le Général Grievous est devenu LE méchant de la nouvelle trilogie de George Lucas.Avant de devenir le Général Grievous, Qymaen Jai Sheelal est un général Kaleesh. Il se distingue lors d'une guerre contre un peuple ennemi, les Huks. Il se voit par la suite confier le commandement de l'armée Kaleesh pour mener la bataille contre les Huks.Le comte Dooku sabotera le vaisseau de Qymaen Jai Sheelal, mortellement blessé, celui-ci sera transformé par les géonosiens et il deviendra le général Grievous.La statue mesure environ 33cm de hauteur, 38cm de largeur, autant dire qu'elle est plutôt balèze.Elle est entièrement en poly-résine, avec un poids de plus d'environ 1.3kg elle promet du tout bon. Comme d'habitude, avec ce genre de pièce haut de gamme, tout est peint à la main.Sans la cape, il défonce toujours autant.Les détails sont quand même assez fou. Regardez les détails sur le visage, le buste, les bras, c'est vraiment pas mal. Le peint job est dingue, par contre, ça a l'air hyper fragile.Le prix de cette beauté, 349.99€ pour une sortie prévue pour le quatrième trimestre 2021.Avec un beau diorama en fond, ça peut être pas mal. Je ne sais pas si vous faites un décor avec vos statues, mais perso, j'y pense de plus en plus.