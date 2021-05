Les amis, aujourd'hui c'est la journée Star Wars alors May the 4th be With YouPour les abonnés Disney+, il y a de bonnes choses à venir, Bad Batch, un épisode Simpson spécial Star Wars et l'interface de Disney+ aux couleurs de la saga de George Lucas.J'espère voir un teaser pour Obi-Wan Kenobi, Boba Fett et aussi des nouvelles sur les futurs films.Mais j'attends aussi des nouvelles sur tous les jeux vidéo prévu. Bref, j'attends comme un dingue