Bâtard vol. 2

Malgré tous ses efforts pour cacher l'identité de Gyeon, Jin n'a pas réussi à empêcher son père de trouver des informations sur la jeune fille... Mais alors que le meurtrier attend patiemment que sa cible rentre chez elle, l'adolescent parvient à détourner son attention et à éviter le drame de justesse !



Tout en prétendant être le parfait complice afin de ne pas éveiller les soupçons de l'homme qui l'a élevé, Jin se rapproche petit à petit de sa camarade de classe, mais aussi de Jae-Hyeok, une brute notoire qui n'est autre que le fils du principal concurrent de la compagnie G... Le but ? Devenir plus fort et préparer un plan d'attaque pour protéger la lycéenne du tueur ! Seulement, jusqu'à quand arrivera-t-il à continuer ce jeu de dupes ?



Titre : Bâtard vol. 2

Auteurs : Youngchan HWANG / Carnby KIM

Parution : 06-05-2021

Format : 15 x 21 cm

Nombre de pages : 432

Prix de vente : 15,00 €

Tomes parus en VO : 5 (série terminée)





--------------------------------------------------------------------------------

Les Carnets de l'apothicaire vol. 3

Après avoir réussi à sauver Lifa, Mao Mao est conviée à la réception d'hiver, un grand banquet qui réunit les personnalités les plus importantes de la cour intérieure. La jeune apothicaire ne s'y rend pas seulement en tant que dame de compagnie, mais aussi comme goûteuse de Gyokuyo...



C'est donc devant une assemblée médusée que Mao Mao déguste une soupe empoisonnée... qui n'était pas destinée à sa maîtresse ! En effet, c'est la cadette des quatre concubines, Lishu, qui semblait visée. Quelle vérité se cache derrière cette étrange manigance ?

Titre : Les Carnets de l'apothicaire vol. 3

Auteurs : Natsu HYUUGA / Nekokurage

/ Itsuki NANAO

Parution : 06-05-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 194

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 7 (série en cours)



--------------------------------------------------------------------------------

Beastars vol. 16

Legoshi accepte de s'infiltrer avec le Beastar à une soirée organisée par Melon, un dangereux hybride... La capture se fait sans difficulté, mais Legoshi commet l'erreur de libérer le criminel, qui loin de partager le sens de la compassion de son sauveur, lui tire froidement dessus.



Quand le jeune loup reprend connaissance à l'hôpital, il découvre son corps inerte à côté de lui : son âme semble vagabonder entre la vie et la mort. Dans cet espace irréel, il retrouve le fantôme de sa mère... Serait-ce l'occasion de réparer quelque chose de ce lien que la mort a coupé trop tôt ?

Titre : Beastars vol.16

Autrice : Paru ITAGAKI

Parution : 06-05-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 208

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 22 (série terminée)



--------------------------------------------------------------------------------

Dead Company vol. 3

Après s'être débarrassé de son superviseur, Ryosuke s'enferme jour et nuit pour piloter lui-même le jeu "F", afin d'aider Kyo à gagner sa partie. Seulement, Mlle Tanahashi veille au grain et le force à prendre une pause... avant de l'emmener voir le grand patron d'EDC !



Le jeune homme ressort de l'entrevue plus que troublé : le véritable but de sa protégée serait en fait de retrouver le meurtrier de sa soeur disparue. Autrement dit, la vie de Ryosuke ne tient qu'à un fil ! Il doit à présent choisir son camp... Mais parviendra-t-il à se tirer d'affaire, avec des alliés comme des ennemis plus retors que jamais ?



Les événements se précipitent au sein de la Dead Company, et personne n'en sortira indemne... L'entreprise qui vous fait passer de victime à bourreau n'a pas fini de vous surprendre, dans un dernier tome où l'horreur et la perversion n'ont pas de limites !



Titre : Dead Company vol. 3

Auteur : Yoshiki TONOGAI

Parution : 06-05-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 3 (série terminée)





--------------------------------------------------------------------------------

Reine d'Égypte vol. 8

Après avoir instauré une ère de paix pour l'Égypte, Hatchepsout poursuit ses rêves de grandeur et continue de s'illustrer au travers d'extraordinaires constructions : à la suite de Deir el-Bahari, elle décide d'ériger deux immenses obélisques, dans l'espoir que ces piliers levés vers les cieux lui permettent de laisser une trace de son passage...



Seulement, de son côté, la princesse Néférourê a d'autres plans ! Déçue par les actes de sa mère, qui a cruellement rejeté son ancien amant, la fille de pharaon entend bien devenir reine afin de remettre son pays dans le droit chemin... aux côtés de Senmout !

Titre : Reine d'Égypte vol. 8

Autrice : Chie INUDOH

Parution : 06-05-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 208

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 9 (série terminée)



--------------------------------------------------------------------------------

Issak vol. 10

Après avoir secouru le prince Heindrich, Issak parvient enfin à retrouver Zetta et Frédéric V, qui cherche à tout prix à se rendre en Hollande afin de rebâtir l'alliance protestante. Pour ce faire, le petit groupe doit donc traverser le Rhin... et le général Wallenstein est bien décidé à les empêcher d'atteindre leur objectif !



Par chance, Zetta a pu convaincre une bande de mercenaires de protéger le prince électeur lors de l'opération. Mais alors qu'ils sont sur le point de franchir le fleuve, l'armée ennemie lance un assaut au beau milieu de la nuit, semant la peur et la confusion dans les rangs...

Titre : Issak vol. 10

Auteurs : DOUBLE-S / Shinji MAKARI

Parution : 06-05-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 10 (série en cours)



--------------------------------------------------------------------------------

Le Requiem du Roi

des Roses vol. 14

La couronne tant convoitée ceint désormais la tête du duc de Gloucester, devenu Richard III. Mais tandis que les réjouissances battent leur plein pour fêter l'avènement du souverain, l'ambitieux comte de Richmond place déjà ses pions, dans le but de déstabiliser le nouveau pouvoir en place...



Loin de se douter de ce qui se trame, le duc de Buckingham et Richard fuient les festivités afin de se retrouver seuls, à l'abri des regards. Cependant, leur retraite n'est autre que le pavillon de chasse d'Édouard IV, ce qui ravive de troublants souvenirs pour le cadet des York... Et c'est là que James Tyrrel, témoin de la relation entre les deux amants, décide de passer un marché avec le faiseur de rois !

Titre : Le Requiem du Roi des Roses vol. 14

Autrice : Aya KANNO

Parution : 06-05-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 7,65 €

Tomes parus en VO : 15 (série en cours)







--------------------------------------------------------------------------------

Golden Kamui vol. 22

Pour Ashirpa et ses compagnons, il est temps de dire adieu aux Aïnous de Sakhaline... mais Chikapashi s'est tellement attaché à la petite Enonoka qu'il décide de rester au village avec Ryu, devenu un vrai chien de traîneau ! Les autres se dirigent vers la ville d'Odomari, où le lieutenant Tsurumi doit les retrouver.



Le moment venu, le célèbre pouvoir de persuasion du militaire semble cependant lui faire défaut... La fille de Wilk n'est pas convaincue par l'alliance proposée. Choisissant de suivre sa propre voie, elle fausse compagnie à la 7ème division, Sugimoto sur les talons ! Où cette fuite va-t-elle mener les deux partenaires ?

Titre : Golden Kamui vol. 22

Auteur : Satoru NODA

Parution : 06-05-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 210

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 25 (série en cours)



--------------------------------------------------------------------------------

Darwin's Game vol. 22

De retour dans sa propre ligne temporelle, Kaname découvre un Tokyo complètement dévasté. Pris de panique, il part à la recherche de ses amis et, quand il les retrouve enfin, il apprend que cinq années se sont écoulées depuis son départ ! En son absence, les Sunset Ravens on dû affronter des Greeds humanoïdes, un nouveau type d'ennemis qui sèment la destruction sur leur passage...



Pour faire face à une telle situation, les joueurs du Darwin's Game ont formé une communauté soudée, d'autant que l'application a cessé de fonctionner et n'enregistre plus de nouveaux participants. Dans ces conditions, l'équipe des Ravens est plus déterminée que jamais à retrouver la trace du maître de jeu...

Titre : Darwin's Game vol. 22

Auteurs : FLIPFLOPs

Parution : 06-05-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 7,65 €

Tomes parus en VO : 22 (série en cours)



--------------------------------------------------------------------------------

Le planning des sorties du mois de Mai des éditions Ki-oon se dévoile, avec pour moi, le tome 3 de l'Apothicaire .