Le jeu Song Of Horror est désormais disponible en préco pour 39.99€ sur ma FNAC.Song of Horror est un jeu d'aventure horrifique. Une entité maléfique nommée La Présence sème une série de disparitions. Contrôlée par une intelligence artificielle, cette entité s'adapte à vos actions et à vos décisions. Plusieurs personnages sont jouables et le jeu continue même si l'un de ces protagonistes meurt. FNAC 39.99€