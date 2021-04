Après l'opération été de chez Urban Comics, Panini Comics, dégaine avec son opération Marvel Dark en exclusivité chez Carrefour, du 4 mai au 31 août 2021.Au programme nous retrouvons :-Tome 1 : Black Widow-Tome 2 : Daredevil-Tome 3 : Deadpool-Tome 4 : Doctor Strange-Tome 5 : Ghost Rider-Tome 6 : Jessica Jones-Tome 7 : Punisher-Tome 8 : Thanos - Là Haut, un Dieu Ecoute (de Jim Starlin, Rob Williams et Ron Lim)-Tome 9 : Venom-Tome 10 : WolverineChaque comics sera au prix de 2.99€ après l'opération, ils passeront au prix de 9.99€

Like

Who likes this ?

posted the 04/27/2021 at 02:20 PM by leblogdeshacka