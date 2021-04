Après l'annonce de deux éditions collectors pour Tales of Arise, voici venir une Premium Edition prévue uniquement pour le Japon.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu sur PS5 (j'ai mis la fiche One car pas vu sur PS5)-Un set de deux pin's-Un Artbook-Deux planches de stickers-L'OST sur CD-Un stand en acryliqueLe tout pour environ 110€ sans les frais de port

Like

Who likes this ?

posted the 04/26/2021 at 06:00 PM by leblogdeshacka