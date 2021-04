Kaze annonce l'arrivée d'un nouveau manga qui m'a l'air vraiment sympa, Kaiju n° 8.Les kaiju sont d’effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien.Enfant, Kafka Hibino rêvait d’intégrer les Forces de Défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l’examen d’entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres. Jusqu’au jour où une mystérieuse créature s’introduit dans son organisme et le métamorphose en une entitée surpuissante mi-humaine, mi-kaiju. Son nouveau nom de code : “Kaiju n° 8” !Titre original : Kaijû 8-gô (怪獣8号)Genre : ShônenDessin et scénario : Naoya MatsumotoSérie en cours de parution au Japon (2 tomes parus)Rythme de publication en France : tous les 2 moisFormat : 112 x 176mmPrix : 6,99 €Sortie Tome 1 : 6 octobre 2021

posted the 04/26/2021 at 10:38 AM by leblogdeshacka