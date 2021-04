F4F annonce une statuette pour Revali, normalement les autres Prodiges auront eux aussi droit à leurs statuettes, plus tard.La statuette mesure environ 27cm, elle est intégralement en PVC.Comme pour les précédentes statuettes de Link et Zelda, il y aura une édition simple et une collector avec la lumière qui va bien avec.Les deux versions seront disponibles en Novembre 2021. Avec un prix entre 59.99 pour la version "classique" et 79.99€ pour la version collector. Une autre version collector est également disponible avec une boîte spéciale et une carte pour 110€.Déjà en préco sur Deriv'store