Je ne sais plus qui en a parlé hier ou avant-hier, mais LEGO Luigi est maintenant une réalité avec la confirmation de LEGOInitiez les enfants à l’univers interactif LEGO® Super Mario™ avec le Pack de Démarrage Les Aventures de Luigi (71387). Le personnage LEGO® Luigi™ inclus réagit instantanément via un écran LCD et un haut-parleur. Les joueurs gagnent des pièces numériques en aidant LEGO Luigi à relever des défis de vol et de balançoire pivotante, à interagir avec Yoshi rose, ou à vaincre Boum Boum et un Goomb’os. Les briques marron de ce biome Tour déclenchent différentes réactions chez LEGO Luigi et la brique d’action ? fait gagner des bonus supplémentaires.Il y a une belle offre sur Zavvi avec le set Luigi + 2 cadeaux pour 56€ Zavvi 56€