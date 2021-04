Deadpool : Retour Aux Affaires







Retrouvez l'intégralité de la série de Skottie Young et Nic Klein en un seul volume ! Deadpool était riche, célèbre, membre des Avengers… tout ça, c'est fini ! Comment va-t-il faire pour rebondir ? En flinguant pas mal de monde, a priori !

(Contient les épisodes US Deadpool (2018 ) 1-15, précédemment publiés dans DEADPOOL (2019) 1-11 et DEADPOOL (2020) 1-3)



Sortie le Mercredi 07 Avril 2021

Deadpool Assassin







Wade Wilson a trente ans ! Nous fêtons l'anniversaire du Mercenaire Disert avec un grand nombre d'albums, dont cette saga qui oppose Deadpool à la Guilde des Assassins. Une aventure signée par le scénariste de la Massacrologie !

(Contient les épisodes US Deadpool: Assassin (2018 ) 1-6, précédemment publiés dans DEADPOOL (2019 ) 3-8 )



Sortie le Mercredi 07 Avril 2021

Deadpool T02 : Le Bon, La Brute Et Le Truand







La réédition de l'ère MARVEL NOW! se poursuit avec une saga bien plus sombre qu'à l'accoutumée pour Deadpool. Quel noir secret sur son passé va-t-il découvrir ? Et qu'en penseront ses compagnons de route, Captain America et Wolverine ?

(Contient les épisodes US Deadpool (2012 ) 14-19 et 21-25, précédemment publiés dans MARVEL NOW! DEADPOOL 3-4 )

Sortie le Mercredi 07 Avril 2021

Major X







Retrouvez les aventures du nouveau personnage imaginé par Rob Liefeld, créateur de Deadpool ! Qui est Major X et Cable peut-il l'aider. Et quel rapport avec une aventure de Wolverine datant de l'an 2000 ? L'album contient l'épisode 0 qui revient sur les événements de Wolverine 154-155 en ajoutant de nouvelles pages de BD.

(Contient les épisodes US Major X 0-6, précédemment publiés dans DEADPOOL (2019) 9-11, WOLVERINE (1997) 93-94 et inédits)

Sortie le Mercredi 07 Avril 2021

Marvel-verse : Deadpool







Bon anniversaire, Deadpool ! Pour les trente ans de Wade Wilson, nous vous proposons quatre histoires emblématiques du personnage à un prix… aussi agressif que le Mercenaire Disert !

(Contient les épisodes US Deadpool (2018 ) 7, Deadpool (2013) Annual 1-2 et Deadpool (2008 ) 49.1, précédemment publiés dans DEADPOOL (2019) 7, MARVEL NOW! DEADPOOL 8, MARVEL DELUXE : DEADPOOL / SPIDER-MAN (2017) et DEADPOOL (2012) 6 )

Sortie le Mercredi 07 Avril 2021

New Mutants : L'intégrale 1985-1986







Nouvelle Intégrale pour les Nouveaux Mutants, qui partent en Asgard pour une aventure très spéciale qui les associe aux X-Men ! En plus, un affrontement terrible avec le Beyonder qui marquera un tournant décisif dans la carrière de l'équipe… puisqu'il ne laissera aucun survivant !

(Contient les épisodes US New Mutants Special Edition (1985) 1, Uncanny X-Men Annual (1970) 9, New Mutants (1983) 35-40, précédemment publiés dans X-MEN : L'INTÉGRALE 1985 (II) et Titans 101-106 )

Sortie le Mercredi 07 Avril 2021

Punisher : L'intégrale 1974-1981







Frank Castle a enfin sa collection INTÉGRALE ! Retrouvez les premiers pas du psychopathe préféré des fans de Marvel en tant que Punisher dans les pages d'Amazing Spider-Man et Captain America, ainsi que deux épisodes qui n'avaient jamais été publiés en France !

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 129, 134-135, 161-162, 174-175, 201-202 et Annual 15, Giant-Size Spider-Man (1974) 4, Marvel Preview (1975) 2, Marvel Super Action (1976) 1 et Captain America (1968 ) 241, précédemment publiés dans SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1974, 1975, 1976, 1977, 1980 et 1981, Captain America (Arédit) 26, et inédits)

Sortie le Mercredi 07 Avril 2021

Astonishing X-men : SurdouÉs (must-have)







Joss Whedon, créateur de Buffy et réalisateur des deux premiers films Avengers, ouvre une nouvelle ère pour les X-Men ! Un remède a été trouvé pour supprimer le gène mutant : Comment vont réagir Cyclope, Wolverine, Kitty Pryde et les autres ?

(Contient les épisodes US Astonishing X-Men (2004) 1-12, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : ASTONISHING X-MEN 1)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

Avengers T04 : La Guerre Des Royaumes







Alors que les Avengers sont assiégés par Malekith au cours de la Guerre des Royaumes, le nouvel Escadron Suprême d'Amérique défend Washington contre les forces de l'Elfe Noir ! Avec un épisode de dix pages inédit tiré du Free Comic Book Day 2019 !

(Contient les épisodes US Avengers (2018 ) 18-21 et FCBD 2019: Avengers, précédemment publiés dans AVENGERS (2020) 1-4 et inédit)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

Buffy Contre Les Vampires Saison 8 1







Joss Whedon revient à la série qui l'a rendu célèbre en prolongeant la série télé dans une saison 8 proposée uniquement en comics ! Buffy est désormais à la tête d'une armée de tueurs de vampires, près de 2000 soldats dévoués à sa cause. Mais le gouvernement n'apprécie pas les agissements de ce qu'il assimile à des terroristes.

(Contient les épisodes Buffy the Vampire Slayer Season Eight 1-10, précédemment publiés dans BUFFY CONTRE LES VAMPIRES SAISON 8 : L'INTÉGRALE TOME 1)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

Captain America : Le Soldat De L'hiver (must-have)







Captain America est engagé dans une course contre la montre face aux adeptes terroristes de Crâne Rouge. Mais un nouvel acteur, mystérieux, apparaît : Qui est le Soldat de l'Hiver et dans quel camp est-il ? Une saga majeure qui a inspiré le deuxième film Captain America.

(Contient les épisodes US Captain America (2005) 8-9, 11-14, précédemment publiés dans MARVEL ICONS : CAPTAIN AMERICA 1)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

Captain America 1 (sur 3)







L'Amérique n'a plus confiance en Captain America depuis qu'un vilain a conquis le pays avec son visage. Les choses ne s'arrangent pas quand un groupe secret, l'Oligarchie, complote pour faire accuser Steve Rogers du meurtre d'un personnage important de l'univers Marvel. Il est incarcéré, mais une nouvelle équipe s'organise pour le faire libérer. Qui sont les Filles de la Liberté et qui est à leur tête ?

(Contient les épisodes US Captain America (2019) 1-12, publiés précédemment dans le softcover AVENGERS)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

Conan Le Barbare : Dans Le Creuset







Conan échoue en terre inconnue, dans une ville qu'il ne connaît pas et dont il ne parle pas la langue, ce qui le conduit à accepter sans s'en rendre compte, de participer à un combat à mort. Quels pièges l'attendent et que devra sacrifier Conan pour survivre à l'épreuve ? Pourra-t-il compter sur les autres concurrents ou sont-ils aussi des adversaires ? Une nouvelle ère commence pour le célèbre barbare ! Après deux volumes, Jason Aaron et Mahmud Asrar ont passé la main à une nouvelle équipe artistique, Jim Zub (Avengers : Nuit Noire) et Rogê Antônio (X-Men Red). De quoi ravir les fans du Cimmérien, heureux de savourer de nouvelles histoires de leur guerrier préféré !

(Contient les épisodes US Conan the Barbarian (2018 ) 13-18 )

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

Dr Strange : Chirurgien Suprême







Stephen Strange a récupéré l'usage complet de ses mains et il peut de nouveau être chirurgien ! Mais peut-il encore tenir son rôle de Sorcier Suprême dans le même temps ? Une saga complète pouvant être lue indépendamment de la précédente série également signée Mark Waid.

(Contient les épisodes US Dr Strange: Surgeon Supreme (2019) 1-6, inédits)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

Spider-man Noir







Le héros créé par le français Fabrice Sapolsky et rendu célèbre par le film Spider-Man : New Generation est de retour ! Le Peter Parker version 1939 voyage en Europe, ce qui va l'amener à rencontrer d'autres homologues de héros connus.

(Contient les épisodes US Spider-Man: Noir (2020) 1-5, inédits)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

Spider-man Par Straczynski 4







La tant attendue suite des MARVEL ICONS consacrés à l'ère Straczynski est enfin là ! Cet album recueille tous les épisodes liés à Civil War : Peter Parker a noué une relation privilégiée avec Tony Stark, mais ne va-t-il pas la payer au prix fort ?

(couverture provisoire)

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man 519-524 & 529-538, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : SPIDER-MAN – NEW AVENGERS, MARVEL DELUXE : CIVIL WAR - PRÉLUDE et MARVEL ABSOLUTE : CIVIL WAR)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

Spider-woman : L'intégrale 1977-1978







Nouvelle Intégrale avec la naissance d'une héroïne, au départ membre de l'Hydra ! La carrière de Jessica Drew est atypique, voici ses débuts, sur des dessins magnifiques de Carmine Infantino… avec un épisode totalement inédit et d'autres publiés pour la première fois en intégralité !

(Contient les épisodes US Marvel Spotlight (1971) 32, Marvel Two-in-One (1974) 29-33 et Spider-Woman (1978 ) 1-8, précédemment publiés dans Nova 34-40, Hulk (Arédit) 27-28, et inédits)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

Spider-woman T01 : Mauvais Sang







Longtemps remplacée par un Skrull, Jessica Drew est de retour ! Mais quelle est la nouvelle mission de Spider-Woman et pourquoi est-elle si difficile ? Une nouvelle ère commence pour l'un des personnages les plus complexes de l'univers Marvel.

(Contient les épisodes US Spider-Woman (2020) 1-5, inédits)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

Star Wars : Poe Dameron – L'escadron Black T01







Le héros de la nouvelle trilogie Star Wars s'élance dans sa propre série ! Qui était Poe Dameron avant d'apparaître dans le Réveil de la Force ? Découvrez-le dans le premier de cette série de trois albums consacrés au personnage.

(Contient les épisodes US Poe Dameron (2016) 1-7, précédemment publiés dans 100% STAR WARS : POE DAMERON 1-2)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

The Boys – Chere Becky







Voici enfin la très attendue suite de la série phénomène de Garth Ennis, devenue le fleuron d'Amazon Prime en étant adaptée à l'écran. Douze ans après la série The Boys, que sont devenus Hughie et Annie ? Et quel terrible secret de ses anciens équipiers va revenir hanter Hughie ?

(Contient les épisodes The Boys: Dear Becky 1-8, inédits)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

The Boys – Chere Becky Collector







Voici enfin la très attendue suite de la série phénomène de Garth Ennis, devenue le fleuron d'Amazon Prime en étant adaptée à l'écran. Douze ans après la série The Boys, que sont devenus Hughie et Annie ? Et quel terrible secret de ses anciens équipiers va revenir hanter Hughie ?

(Contient les épisodes The Boys: Dear Becky 1-8, inédits)

Sortie le Mercredi 14 Avril 2021

Amazing Spider-man 1







NOUVEAU ! Peter Parker revient dans un nouveau mensuel entièrement consacré à la série Amazing Spider-Man de Nick Spencer. Et ça commence très fort avec une saga essentielle qui marque le retour du Rédempteur… Qui se cache cette fois sous le masque ?

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2018 ) 44-45 et Amazing Spider-Man: Sins Rising Prelude (2020 ), inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Amazing Spider-man 1 Collector







NOUVEAU ! Peter Parker revient dans un nouveau mensuel entièrement consacré à la série Amazing Spider-Man de Nick Spencer. Et ça commence très fort avec une saga essentielle qui marque le retour du Rédempteur… Qui se cache cette fois sous le masque ?

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2018 ) 44-45 et Amazing Spider-Man: Sins Rising Prelude (2020 ), inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Avengers : L'intégrale 1968 (nouvelle Édition)







Beaucoup de moments importants dans cette cinquième INTÉGRALE enfin rééditée : L'arrivée de la Panthère Noire dans l'équipe, la première apparition de Vision, le départ de Vif-Argent et de la Sorcière Rouge, et l'entrée en scène d'un des pires ennemis de l'équipe : Ultron !

(Contient les épisodes US Avengers (1963) 48-59 et Annual 2, nouvelle édition)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Avengers Universe 1







NOUVEAU ! Les Avengers reviennent dans un nouveau mensuel, avec toujours la série Avengers de Jason Aaron et le Thor de Donny Cates, mais aussi une nouvelle série Iron Man signée Christopher Cantwell et Cafu !

(Contient les épisodes US Avengers (2018 ) 38, Thor (2020) 7, Iron Man (2020) 1, inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Avengers Universe 1







NOUVEAU ! Les Avengers reviennent dans un nouveau mensuel, avec toujours la série Avengers de Jason Aaron et le Thor de Donny Cates, mais aussi une nouvelle série Iron Man signée Christopher Cantwell et Cafu !

(Contient les épisodes US Avengers (2018 ) 38, Thor (2020) 7, Iron Man (2020) 1, inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Captain Marvel T04







L'événement Empyre fait rage et Carol Danvers est frappée de plein fouet ! En plein conflit, elle doit accepter un nouveau rôle au sein de la communauté Kree. Une nouvelle mission cosmique l'attend… mais quels héros terrestres vont l'accompagner ?

(Contient les épisodes US Captain Marvel (2019) 17-21, inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Conan Le Barbare : L'intÉgrale 1974







Retrouvez des épisodes mythiques réédités pour la première fois depuis les années 70, dans lesquels Conan affronte (entre autres) la Mort en personne ! Une œuvre du légendaire tandem Roy Thomas / John Buscema.

(Contient les épisodes Conan the Barbarian (1970) 34-45, précédemment publiés dans Conan (Comics Pocket) 5-7, 17 et Conan le Barbare (Arédit) 1-2)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Faithless T02 (sur 3)







Nouvelles aventures magiques et sexy pour la jeune Faith dans un album à ne pas mettre entre toutes les mains, réalisé par l'auteur de 100 Bullets. L'action s'y déplace à Turin, en Italie. Mais l'Enfer va lui aussi faire le voyage…

(Contient les épisodes Faithless II 1-6, inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Goodnight Paradise







Après Sara et Sentient, titres auxquels vous avez fait un triomphe, découvrez le nouveau bijou de TKO Comics ! Le changement de style est total, puisqu'il s'agit cette fois d'un polar californien, par les auteurs d'Unknown Soldier. Lorsqu'un SDF de Los Angeles découvre le cadavre d'une adolescente, c'est le début d'une enquête sordide...

(Contient les épisodes Goodnight Paradise 1-6, inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Star Wars 3







La conclusion de l'Empire contre-attaque continue de secouer l'univers Star Wars jusqu'à ses fondations. Luke, Lando et Leia doivent retourner à la Cité des Nuages tandis que Dark Vador va sur la tombe de Padmé, la mère de Luke et Leia, pour y trouver des réponses.

(Contient les épisodes US Star Wars (2020) 4 et Darth Vader (2020) 3-4, inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Star Wars 3 Collector







La conclusion de l'Empire contre-attaque continue de secouer l'univers Star Wars jusqu'à ses fondations. Luke, Lando et Leia doivent retourner à la Cité des Nuages tandis que Dark Vador va sur la tombe de Padmé, la mère de Luke et Leia, pour y trouver des réponses.

(Contient les épisodes US Star Wars (2020) 4 et Darth Vader (2020) 3-4, inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Thor : L'intégrale 1964 (nouvelle Édition)







De nouveau disponible, les épisodes de Journey Into Mystery dans lesquels Thor est apparu pour la première fois ! Il y affronte Loki, bien sûr, mais aussi l'Enchanteresse ou encore Magnéto, le Maître du Magnétisme habituellement opposé aux X-Men.

(Contient les épisodes US Journey Into Mystery (1952) 101-110, nouvelle édition)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Venom 10







Un nouvel adversaire surgit dans la vie d'Eddie Brock, rien ne va plus à l'Institut Ravencroft et la menace de Knull plane à l'horizon, avec le démarrage de King in Black dans trois petits mois. En plus : La fin des aventures de Scream !

(Contient les épisodes US Venom (2018 ) 27-28, Ravencroft (2020) 3-4 et Scream: Curse of Carnage (2020) 5, inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

X-men : Dawn Of X 11







DAWN OF X reprend son rythme bimensuel en avril, avec deux nouveaux albums. Ce mois-ci, nous assistons au retour de Madelyne Pryor et suivons Excalibur, les Nouveaux Mutants et les Hellions dans de nouvelles aventures ! Avec aussi le retour de Wolverine !

(Contient les épisodes US New Mutants (2019) 10-11, Wolverine (2020) 1 (II), Excalibur (2019) 10 et Hellions (2020) 2-3, inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

X-men : Dawn Of X 11 Collector







DAWN OF X reprend son rythme bimensuel en avril, avec deux nouveaux albums. Ce mois-ci, nous assistons au retour de Madelyne Pryor et suivons Excalibur, les Nouveaux Mutants et les Hellions dans de nouvelles aventures ! Avec aussi le retour de Wolverine !

(Contient les épisodes US New Mutants (2019) 10-11, Wolverine (2020) 1 (II), Excalibur (2019) 10 et Hellions (2020) 2-3, inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

X-men : Dawn Of X 12







Ce nouveau volume de l'univers mutant accueille une nouvelle série très attendue : X-Factor est de retour et mène l'enquête sur les morts mystérieuses de mutants avant que les protocoles de résurrection ne soient enclenchés. Avec aussi un épisode spécial consacré à Magnéto et le retour de Cable.

(Contient les épisodes US Hellions (2020) 4, Giant-Size X-Men: Magneto, X-Factor (2020) 1, Marauders (2019) 10 et Cable (2020) 2, inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

X-men : Dawn Of X 12 Collector







Ce nouveau volume de l'univers mutant accueille une nouvelle série très attendue : X-Factor est de retour et mène l'enquête sur les morts mystérieuses de mutants avant que les protocoles de résurrection ne soient enclenchés. Avec aussi un épisode spécial consacré à Magnéto et le retour de Cable.

(Contient les épisodes US Hellions (2020) 4, Giant-Size X-Men: Magneto, X-Factor (2020) 1, Marauders (2019) 10 et Cable (2020) 2, inédits)

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

X-men : L'intégrale 1985 (II) (nouvelle édition)







Nouvelle édition pour cette Intégrale importante proposant l'épisode 200 d'Uncanny X-Men, avec le procès de Magnéto ! Également, hasard du calendrier, la première mini-série X-Men/Alpha Flight au moment où l'équipe canadienne obtient sa propre Intégrale !

(Contient les épisodes US Uncanny X-Men 199-200 et Annual 9, New Mutants Special Edition et X-Men/Alpha Flight (1985) 1-2, nouvelle édition)

DISPONIBLE LE 17 MARS

Sortie le Mercredi 21 Avril 2021

Empyre 2







Deuxième volet du nouveau crossover Marvel : Les héros ont été trahis, mais pourquoi ? Captain Marvel accepte une nouvelle fonction et Captain America, les Avengers et les Savage Avengers mènent plusieurs combats de front. Avec un épisode consacré entièrement au Messie Céleste !

(Contient les épisodes US Empyre (2020) 2-3, Lords of Empyre: Celestial Messiah, Empyre: Captain America 1, Empyre :Avengers 1 et Empyre: Savage Avengers 1, inédits)

Sortie le Mercredi 28 Avril 2021

Empyre 2 Collector







Deuxième volet du nouveau crossover Marvel : Les héros ont été trahis, mais pourquoi ? Captain Marvel accepte une nouvelle fonction et Captain America, les Avengers et les Savage Avengers mènent plusieurs combats de front. Avec un épisode consacré entièrement au Messie Céleste !

(Contient les épisodes US Empyre (2020) 2-3, Lords of Empyre: Celestial Messiah, Empyre: Captain America 1, Empyre :Avengers 1 et Empyre: Savage Avengers 1, inédits)

Sortie le Mercredi 28 Avril 2021

Les sorties de chez Panini Comics pour le mois d'Avril 2021 se dévoilent et il y a du lourd, comme d'habitude !Beaucoup de bonnes choses, du Spider-Man, du Star Wars, du X-Men, beaucoup trop de bonnes choses en un seul mois.