Le jeu Mass Effect Legendary Edition vient de passer GOLD. Plus aucune excuse pour ne pas faire au moins le 1er épisode de cette trilogie culte.Le remasterd fut annoncé le 7 novembre 2020, après plusieurs années de rumeurs sur cette éventuelle compilation.Le jeu sera disponible le 14 Mai sur PS4/One et PC. FNAC 69.99€ + 10€ en CC

posted the 04/09/2021 at 10:56 PM by leblogdeshacka