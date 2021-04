La nouvelle manette de chez Nacon est maintenant disponible dans le commerce est voici mon petit avis sur celle-ci.Le packaging de la manette est vraiment classe, j'ai presque envie de dire plus classe que le packaging des manettes PS5. Comme on peut le voir sur la photo en haut à droite, la manette est compatible avec le Dolby Atmos. Pour un confort sonore sans équivalent.En ouvrant la boite, nous découvrons beaucoup de papiers, la notice, un feuillet sur le Dolby Atmos avec un QR code qui donne une réduction de 10% (n’hésitez pas à afficher l'image en grand pour en profiter.), et d'autres feuillets.La manette est entièrement compatible avec les XBOX et PC. La prise en main rappelle fortement les manettes PS4, donc niveau ergonomie, nous sommes loin d'une manette XBOX. Malgré tout, ça reste agréable au toucher avec un revêtement un peu granuleux. Les touches de la manette sont de bonnes factures et rappelle fortement les touches Playstation.La manette est filaire, mais forte heureusement, le câble est très long. Une fois en jeu, la manette fait très bien le boulot. J'ai joué sur Rainbow Six Siege et je n'ai pas fait de différence avec une manette officielle XBOX, au niveau de la maniabilité. Mais si vous êtes sur Playstation 4 et que la manette XBOX vous rebute, cette Pro Compact sera votre meilleure amie.Pour info, la manette est au prix de 50€Désolé pour les photos, j'avais une blinde à vous proposer, mais je n'arrive pas à les uploader.Si vous voulez, il y en a sur mon Instagram , avec beaucoup d'autres photos (j'essaie de mettre ma collection).