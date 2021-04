Décidément, le papier à la côte, après l'arrivée de Batman'89 et de Superman'78, voici que Batman TAS arrivé lui aussi dans se bon vieux format papier. Ok, pour le moment, uniquement en anglais, mais pour les vieux briscards comme moi, qui aiment le papier c'est plutôt cool.

The Adventures Continue est co-écrit par Paul Dini et Alan Burnett, tous deux producteurs de la célèbre série animée, et illustré par Ty Templeton, qui a introduit le monde de B: TAS dans les bandes dessinées depuis 1992 Batman Adventures # 1.Avec Batman: The Adventures Continuez à faire ses débuts numériques cette semaine, les trois créateurs ont discuté de la nouvelle série avec DC Nation et de ce que c'était que de revenir dans le monde qui a façonné une génération de fans de Bat.C'est à peu près une continuation. Les fans familiers avec le Batman de The New Batman / Superman Adventures seront à la hauteur. Alan et moi avons abordé l'écriture avec l'idée que nous faisions la saison que vous auriez pu voir si nous n'avions pas mis la série de côté pour faire Batman Beyond .Ce qui est différent, cependant, c'est que nous allons revenir pour combler certaines lacunes dans la série originale, des événements qui n'avaient pas d'incidence sur la série à l'époque, mais qui le font maintenant. En d'autres termes, il y aura des histoires secrètes qui bouleverseront le monde de Batman. Des choses que personne ne connaissait jusqu'à présent.Deathstroke est l'un des héros / méchants durables de DC. J'ai toujours aimé son design et son histoire avec les Titans, ce qui fait de lui l'histoire de Dick Grayson, ce qui fait de lui le Bat-World. Slade est une sorte de personnage de type "Batman mais avec des fusils", mais avec un code moral très différent. Ce genre de tension, où les personnages ont des approches différentes de problèmes similaires, est toujours un courant sous-jacent amusant à jouer.C'était amusant de proposer une première rencontre entre lui et Batman et de retravailler son personnage et ses motivations d'une manière qui donnait un sens à la série animée à l'époque. Nous lui avons également donné une nouvelle personne avec qui interagir, une protégée du nom de Sunny - oui, son nom est ironique. C'est une sorte de Batgirl qui a mal tourné.Vous allez voir pas mal de méchants que nous avons utilisés dans l'ancienne série Batman , certains faisant juste des apparitions, mais il y aura un sens certain de ce monde animé. Nous faisons même allusion à certains épisodes, comme celui dans lequel Robin s'est lié d'amitié avec une petite fille perdue, qui s'est avérée faire partie de Clayface. Elle revient pour une page ou deux dans ces bandes dessinées.Nous amenons Azrael et montrons comment une version de lui pourrait s'intégrer dans ce monde. Un certain nombre d'anciens adversaires préférés reviennent: Clayface, Mad Hatter, Roxy Rocket, et ce n'est que dans le numéro 2. Il y a beaucoup plus de surprises sur la route.C'est merveilleux de voir comment cela a duré. Je pense que la raison en est que nous avons tous adoré Batman dans la série animée et tiré le meilleur des bandes dessinées. Nous avons vraiment respecté tous les créateurs qui nous ont précédés, et les fans le savaient. Alors maintenant, nous voici 25 ans plus tard à y revenir, et nous avons eu un temps formidable depuis la première page. C'est génial?Il n'y a jamais été aussi accessible, aussi précis, aussi «juste» une version de Batman sur le film que ces épisodes et films originaux. Ce fut un honneur d'aider cette équipe talentueuse à mettre un certain niveau de ce monde sur les pages de DC.Batman: The Adventures Continue # 1, écrit par Paul Dini et Alan Burnett et illustré par Ty Templeton, est en vente mercredi en téléchargement numérique.Interview prise sur le site DC US.