J'avais annoncé deux/trois post sur Hot Toys, voici donc le second en attendant le dernier (soit dans la nuit, soit demain matin). Après l'annonce du Batman de Batman Begins, voici venir la Batmobile et bordel, elle est énorme.Le prix fait un peu mal, mais elle est tellement énorme en même temps.

Batmobile authentiquement et détaillée dans Batman BeginsApplication de peinture très précise à l'intérieur et conception mécaniqueEnviron 73 cm L x 46 cm L x 27 cm H10 points d'éclairage LED dans toute la carrosserie du véhicule (lumière blanche, à piles)Structure détaillée du panneau d'ouverture du cockpit / toitVolets de rupture articulésPneus en caoutchouc rotatifsDimensionné pour s'adapter à la figurine de collection Batman à l'échelle 1 / 6eAttention, le batman n'est pas inclut !!

posted the 03/30/2021 at 08:41 PM by leblogdeshacka