Comme d'habitude, le packaging est vraiment classe avec le plein de lumières, avec un dégradé de couleurs sur la souris.À l'arrière, nous avons droit au différentes caractéristiques de la Graphin.Une fois, la souris enlevée du carton, nous avons droit à une notice et pour une des rares fois, aucun autocollant à l'intérieur.Sur le côté gauche, nous retrouvons deux boutons en façade. Un pour la page suivante et un pour la précédente si vous êtes sur internet. Avec en dessous le petit logo de Trust Gaming qui pète bien, je trouve.De l'autre côté, nous avons droit au nom de la marque.Comme vous pouvez le voir, il y a comme des alvéoles sur toute sa surface de la souris, pour en réduire au maximum le poids. En effet, celle-ci pèse moins de 74gr, en dessous, c'est la même chose, de petites alvéoles.La prise en main est vraiment agréable, bonne qualité et avec un revêtement qui ne gêne en rien les sessions de jeux ou d'écritures, cette Graphin est vraiment sympa.La souris est filière, avec un câble d'au moins 1m20 (je n'ai pas mesuré cette fois) et un dpi de 10000. La molette est classique avec une sorte de grip dessous.Elle est entièrement personnalisable, comme presque toutes les souris aujourd'hui.Du très bon boulot cette souris pour une prix relativement doux, 39.99€ voir même 29.99€ en ce moment sur Amazon.