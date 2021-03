Pure Arts vient de dévoiler un magnifique buste de Licker de taille réelle, limitée à seulement 666 exemplaires monde.Parlons taille et poids, le buste mesure 44 cm de hauteur, 50 cm de largeur et 75 cm de profondeur, pour 10kg.C'est une très beau bébé, en plus il irait bien dans une Gaming Room.Il est réalisé entièrement en résine et les détails sont vraiment impressionnants.