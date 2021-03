Attention spoilers

Spoiler :





Le contenu du volume :

L’histoire de C-Kira : Une histoire courte datant de 2008 (réalisé à l’occasion de la sortie du film « L : Change the World ») de 44 pages.

Synopsis : 3 ans après la mort de Light Yagami aka Kira, quelqu’un se met à tuer avec la même méthode. Mais cette fois, ce n’est pas Ryûk qui a apporté le Death Note dans le monde humain, ni lui qui a choisi l’humain à qui le confier…

L’histoire de A-Kira : Une histoire courte de février 2020 de 87 pages.

Synopsis : Mai 2019, Ryûk revient dans le monde humain avec un Death Note pour s’amuser encore un peu avec les humains, mais surtout manger à nouveau des pommes. Cependant le garçon à qui il offre ce présent refuse de l’utiliser et cherche en revanche à vendre le cahier en le mettant aux enchères…

Yonkoma : 9 pages de mini-histoires à tendance humoristique datant de 2004 à 2005.

L – One Day : Une histoire courte de 7 pages (publié à l’origine dans le livre « L file n°15 », un photobook publié lors de la sortie du film « L : Change the World ».

Synopsis : On suit le quotidien de L, où on voit ses étranges comportements depuis le point de vue de Watari.

L – Wammy’s House : Une histoire courte de 5 pages.

Synopsis : Morceau du journal de Wammy, le directeur de l’orphelinat où a grandi L, racontant comment L est devenu détective.

L’histoire de Taro Kagami : Le chapitre pilote précédemment publié dans le tome 13 de 55 pages.

Très bonne nouvelle, pour les fans de Death Note. Kana vient de dévoiler la date de sortie du prochain recueil, mais aussi son contenu (je ne connaissais pas tout le contenu)Dans un format classique de notre collection Dark Kana, Death Note : Short Stories sortira le 28 mai 2021 ! C’est très certainement un manga que tout fan de la série se doit d’avoir auprès de sa collection Death Note, toujours disponible en 13 volumes dans son format classique, ou bien en 6 volumes dans sa black édition !Le recueil sera disponible le 26 Mai 2021