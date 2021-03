My Broken Mariko, ne vous laissera pas indemne lors de votre lecture. En effet, le manga traite du suicide, de la mort, de la perte d'un être cher et forcément cela sonne comme un écho pour beaucoup de monde. Nous perdons tous un être cher à un moment de nos vies et nous essayons de vivre avec. En même temps, il le faut et le premier manga de Waka Hikaro , nous plonge dans l'état d'esprit d'une fille ayant perdu sa meilleure amie. Elle doit se reconstruire et honorée une promesse et son périple commence.







J'ai commencé à le lire dès le jour de sa sortie, mais j'ai arrêté après quelques pages, car c'est une histoire tellement bien écrite, que je ne voulais pas juste lire un morceau et revenir dessus plus tard. Dès le lendemain, petite séance lecture avec toujours en tête le premier tome de La Guerre des mondes.









Il faut savoir que My Broken Mariko est un one-shot et c'est sans doute le one-shot qui restera dans mon top 3 de cette année. Comment ne pas être transporté dans cette histoire de deuil et de reconstruction de soi. Ça parle forcément à tout le monde et les émotions prennent vite le dessus.



Petit avis sur My Broken Mariko, un manga qui ne vous laissera pas indifférent, croyez-moi !Bref, je ne vais pas spoiler l'histoire, car elle mérite d'être lu et pas juste résumé en quelques mots. Juste mon ressenti lors de la lecture et après la lecture (car j'ai perdu mon post initial comme d'habitude).Avec son format plus grand qu'un manga classique, 15 x 21 cm, My Broken Mariko se laissera lire dans la chambre mais pas vraiment dans les transports en commun. Si vous êtes fans du papier, vous aimerez sentir cette odeur en tournant les pages. Mais le plus important, c'est bien cette histoire et ses dessins d'une justesse....Heureusement, une fois le périple de Tomoyo terminée, nous sommes presque aussi soulagé que la protagoniste du manga.