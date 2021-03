Dans son fourreau collector, cette édition en tirage limité, certificat d'authenticité à l'appui, est l'ouvrage le plus abouti sur l'univers de la Mega Drive. Cette édition ne sera jamais réimprimée, jamais réédité, jamais retirée.



La Mega Drive, La Genesis, le Mega-CD, la 32X, la Nomad et Laser Active sont au cœur de cette nouvelle Anthologie. Tout au long de ses plus de 450 pages, l’Anthologie Mega Drive retrace de manière exhaustive sa logithèque mondiale – y compris les exclusivités brésiliennes – et ses dérivés. La partie histoire, fruit d’un travail journalistique inédit, revient sur sa genèse, son relatif échec japonais, la guerre sans merci qui l’opposa à la Super Nintendo, les campagnes marketing, son lancement dans le monde et son succès en France. Tous les accessoires, toutes les machines et les versions collectors les plus étonnantes sont présentées. De plus, une partie Hardware analyse de fond en comble ses forces et ses faiblesses pour comprendre à travers des exemples explicites les raisons de sa puissance et de sa réussite en Occident.

CONTENU :



L’histoire de la Mega Drive (de sa genèse à sa fin de vie)

La galaxie Megadrive

Le Mega CD

La 32X

La Nomad

Le Laser Active

Le coin des collectionneurs

Ils ne sont jamais sortis

La presse dédiée à travers le monde

Le Hardware

Les Homebrews



CARACTÉRISTIQUES :



Pagination : 450 pages+

Format : 21*267 mm

Couverture : Carton, couleur pantone, vernis exclusif

Papier : Haute densité, glacé, 135gr/m2

Fourreau : Carton, dorure à chaud

Certificat d'authenticité, tirage limité et numéroté

Auteurs : J’m Destroy, Renaud Lucot, Florian Fourot & Emmanuel Lesne

Sortie nationale : Printemps 2021



NB : la rubrique histoire dédiée à la Mega Drive est dans sa majorité commune à celle publiée dans « Sega c’était plus fort que toi ! »

Si comme moi, vous êtes fans de beaux livres, Geek Line, propose dès maintenant en préco une anthologie sur la Megadrive.J'ai déjà celui de la Game Cube, NEES et PlayStation et ce sont vraiment de très beaux livres. Bien écrit, avec des anecdotes parfois inconnu au bataillon.Désolé pour la qualité des photos, j'ai pris celles du site.A noter que la version collector est disponible en exclusivité sur le site Geek Line.[url=][/url] Fnac 39.99€