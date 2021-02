Franchement vous chouinez depuis tout a l'heure " Nyanya Sony n'est plus japonais"... franchement qui ici a acheté Knack 1 et 2 ? The Last Guardian ? Gravity Rush 2 ? Les jeux VR comme Astrobot ? Tout ces jeux ont été des bides a part Bloodborne, une coprod qui a plus de From Software que de JS dedans.Gravity Rush, Soul Sacrifice, Freedom Wars ou encore Oreshika 2 ? Vous les avait acheté ? Ah bah nan vous avez chié sur la Vita aussi.Pupetteer ? Siren: Blood Curse ? White Knight Chronicles ou meme Demon's Souls ? Ah bah nan non plus, c'etait trop de niche. C'est meme eux qui avaient fait le Bleach PS3, je viens d'apprendre un truc.Ape Escape ? Leurs JRPG tout ça ?ça faisait des années que Japan Studio etait sur le declin, dire qu'il y en a qui te sortaient la rumeur d'un JRPG ambitieux, lol quoi... On a ce qu'on merite.Bref vivement le State of Play en esperant que ce soit pas aussi a chier que le NDirect (vous savez, la video ou ya eu Zelda Skyward que tout le monde va acheter pour se plaindre que Nintendo ne sort que des remasters... ça ça risque pas de fermer)