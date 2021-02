Bâtard vol. 1







Autour du lycée de Jin, les disparitions de femmes se multiplient… Le jeune garçon vit pourtant dans un quartier huppé grâce à la réussite de son père, P.-D.G. d’une grande entreprise. On pourrait croire qu’il a tout pour être heureux, mais l’adolescent souffre de l’absence de sa mère et d’une vie solitaire. Son seul repère est son père : toujours prêt à aider son prochain, il est connu pour ses actions caritatives.



Pourtant, ses airs avenants dissimulent un tueur en série à la cruauté sans limites… C’est lui qui se cache derrière les disparitions ! Et Jin est bien placé pour le savoir, puisqu’il joue depuis des années le rôle d’appât afin d’assurer sa propre survie ! Sa mission ? Attirer les victimes et les assommer à coups de masse avant de les livrer à leur bourreau… Mais quand la prochaine cible désignée est la nouvelle élève de sa classe, la seule à lui avoir jamais porté de l’intérêt, c’est le déclic. Pour la première fois, il décide de se rebeller : qui sortira vivant de cet implacable duel père-fils ?



Plongez dans un thriller psychologique sans concession ! De page en page, le suspense se fait toujours plus haletant au fil d’une intrigue déroulée de main de maître.



Auteurs : Carnby KIM / Youngchan HWANG

Parution : 04-03-2021

Format : 15 x 21 cm

Nombre de pages : 440

Prix de vente : 15 €

Tomes parus en VO : 5 (série terminée)





_________________

Ragnagna et moi vol. 1





Ponction de sang, coup de poing dans les entrailles, effet chloroforme : quand Ragnagna débarque, elle ne fait jamais dans la dentelle. Son arrivée est aussi redoutée que son absence prolongée peut inquiéter… Elle sait qu’on la déteste et, pourtant, elle remplit sa mission mensuelle avec un professionnalisme sans faille !



Ragnagna a toujours fait partie de la vie des femmes et, contre toute attente, elle pourrait bien être leur meilleure alliée. Tensions dans le couple, stress au travail, combat contre le mal… telle une héroïne de l’ombre, Ragnagna est toujours du côté des femmes car, malgré tout, elle les comprend mieux que personne. Mais vous, la connaissez-vous vraiment ? Elle partage un bon bout de notre existence, alors autant apprendre à l’apprivoiser !



Ragnagna et moi brise le tabou des règles avec un humour dévastateur et une candeur désarmante ! Que vous soyez une femme ou un homme importe peu : cette série décalée ne laisse personne indifférent. Cible d’un engouement massif dès sa sortie au Japon, elle a remporté le prestigieux prix culturel Osamu Tezuka en 2019, nouvelle preuve s’il en est que les menstruations concernent tout le monde !



Auteur : Ken KOYAMA

Parution : 18-02-2021

Format : 15 x 21 cm

Nombre de pages : 220

Prix de vente : 15 €

Tomes parus en VO : 4 (série en cours)

_________________

Celui qui hantait les ténèbres







Dans la ville de Providence, le jeune écrivain Robert Blake semble fasciné par une étrange église abandonnée. Alors qu’il finit par s’aventurer dans ce lieu de culte perverti, il y découvre le Necronomicon, un ouvrage maudit de magie noire, et invoque sans le vouloir des forces maléfiques qui dépassent l’entendement…



Pendant la Première Guerre mondiale, un officier évadé se retrouve perdu en pleine mer. Épuisé, il s’évanouit dans sa barque et, à son réveil, s’aperçoit qu’il s’est échoué sur une île inquiétante, recouverte à perte de vue de carcasses de bêtes marines…



Avec un trait sombre et réaliste, Gou Tanabe met en images les pires cauchemars imaginés par H. P. Lovecraft, le maître du fantastique et de l’horreur. Ce sont cette fois Celui qui hantait les ténèbres et Dagon qu’il fait renaître sous sa plume dans toute leur terrifiante noirceur !



Auteur : Gou TANABE

Parution : 04-03-2021

Format : 15 x 21 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 15 €

Tomes parus en VO : 1 (one-shot)

_________________

Les Carnets de l'apothicaire vol. 2







Désormais dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo, l’une des concubines favorites de l’empereur, Mao Mao commence une nouvelle vie ! Alors qu’elle vient tout juste d’arriver au pavillon de Jade, elle se forge très vite une réputation d’excellente apothicaire, à tel point que l’empereur en personne la convoque…



Il lui faut maintenant s’acquitter d’une mission de taille : trouver la cause du mal qui ronge Lifa, la mère du petit prince décédé. Malheureusement, la tâche est encore plus difficile que prévu ! En effet, pour guérir sa patiente, la jeune fille va d’abord devoir se confronter aux femmes du pavillon de Cristal…



Auteurs : Natsu HYUUGA / Nekokurage

/ Itsuki NANAO

Parution : 04-03-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 178

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 6 (série en cours)

_________________

Le Renard et le Petit Tanuki vol. 2







Malgré l’hostilité de son nouveau tuteur, Manpachi s’attache immédiatement à lui, ainsi qu’à Koyuki, la renarde blanche chargée de l’intendance. Sa première mission ne se fait pas attendre : grâce à son immense pouvoir, il parvient à sauver un esprit du foyer en passe de disparaître…



Mais notre petite boule de poils reste très jeune, et sa famille lui manque. Le blaireau Momoji, un métamorphe aussi rusé que cruel, profite de sa naïveté pour lui jouer un mauvais tour à sa façon ! Senzo arrivera-t-il à temps pour sauver son protégé ?



Autrice : Mi TAGAWA

Parution : 04-03-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 3 (série en cours)

_________________

Beastars vol. 15







Au sommet d’une tour dominant la ville, Legoshi fait enfin la rencontre du mystérieux Yahya, terreur des criminels de tout poil. Même s’il n’apprécie guère l’adolescent, un acte radical convainc le Diable Noir que le petit-fils du redoutable Gosha est le digne héritier de son grand-père !



De son côté, le jeune loup est ébranlé… mais une rencontre avec Haru, venue lui fêter son anniversaire, l’empêche de ruminer trop longtemps. La lapine insiste pour se rendre au marché noir, où elle confirme qu’elle n’a aucune intention d’abandonner leur relation ! Ce que le couple ignore, c’est que le Beastar a maintenant ses propres plans pour Legoshi…



Autrice : Paru ITAGAKI

Parution : 04-03-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 208

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 23 (série en cours)

_________________

Green Mechanic vol. 6







Alors que Misha et Reborn tentent de trouver des réponses à la lumière des dernières informations obtenues sur Mickael, de mystérieux assaillants masqués font irruption dans leur planque pour kidnapper tous les membres des Renforts !



Du côté de la Milice, l’attaque de l’Ersatz géante a permis de capturer Abitio, connu du service armé sous son ancien matricule, 1603. Le leader a désormais une nouvelle carte en main pour mener à bien ses projets, et la jeune empathe est la prochaine cible dans sa ligne de mire…



Autrice : Yami SHIN

Parution : 18-03-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 194

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 6 (série en cours)

_________________

A Certain Magical Index

vol. 24







Après avoir repoussé une attaque de Block à la frontière de la Cité Académique, le Groupe découvre que la cible de l’ennemi est en réalité le district 10, où sont enfermés les compagnons de Move Point ! Heureusement, le combat tourne court, et la troupe de Tatsuhiko Saku est définitivement éliminée…



Pendant ce temps, les commandos Item et School s’affrontent pour récupérer les pinces de fixation, un puissant appareil qui permet de manipuler les particules élémentaires… Mais les espers de ces deux factions sont aussi redoutables les uns que les autres ! Qui parviendra à remporter la partie ?



Auteurs : Kazuma KAMACHI / Chuya KOGINO

Parution : 18-03-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 178

Prix de vente : 6,60 €

Tomes parus en VO : 25 (série en cours)

_________________

Dead Mount Death Play vol. 6







Malgré le souhait du Maître des corps de mener une vie paisible, son quotidien est loin d’être de tout repos : un cadavre a bien failli être découvert dans le sous-sol de son cabinet de voyance ! En effet, certains ne reculent devant aucun stratagème pour faire arrêter le petit groupe de Clarissa, qui semble être la cible d’une redoutable organisation du nom d’Agakura…



L’opération ayant échoué, Takumi est finalement enlevé et torturé par son ancien partenaire et chef des Sons of Sanzu… Mais alors que le jeune homme commence à abandonner tout espoir, Misaki vole à son secours, aidée de ses nouveaux pouvoirs vampiriques !



Auteurs : Ryohgo NARITA / Shinta FUJIMOTO

Parution : 18-03-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 258

Prix de vente : 8,65 €

Tomes parus en VO : 6 (série en cours)

_________________

Le planning des sorties de manga, pour le mois de Mars des éditions Ki-oon se dévoile. Il y a du très bon ce mois-ci, avec Bâtard, Ragnagna et moi (ça peut être sympa), Celui qui hantait les ténèbres, Les Carnets de l'apothicaire vol. 2 (j'ai bien aimé le premier tome) et je ne connais pas le reste, désolé.