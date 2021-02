Après les films de super-héros, Zack Snyder revient dan sur genre, qu'il a déjà expérimenté en 2004 avec L'armée des morts. En attendant, le vrai Justice League, prévu pour le 18 Mars sur HBOMAX, aucune infos pour une date en France, ni sur le diffuseur. Zack Snyder, revient à un genre qu'il aime, les films de Zombies bien stylisé, gore et avec un visuel propre au réalisateur. Avec un budget, estimé entre 70 et 90 millions de dollars; Netflix compte bien faire de cet Army of the Dead une franchise à la The Walking Dead, avec une préquel déjà en pré-prod et une série animé à l'horizon.Au casting de ce film d'action bourré à la testostérone, nous retrouvons, David Bautista, Nora Arzeneder, Huma Qureshi, Ella Purnell,Ana de la Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick.Le film sera disponible sur Netflix le 21 Mai 2021.