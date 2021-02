La nouvelle figurine Hot Toys Spider-Man vient d'être dévoilée et bordel, elle est superbe.Comme d'habitude, nous avons droit à une grande figurine, 29cm environ, avec de très nombreux accessoires.Le socle de malade sur cette figurine, j'adore.

La figurine possède des LED sur le masque et sur le torse, sans compter sur le socle.

posted the 02/19/2021 at 10:53 PM by leblogdeshacka