Batman Returns, sans nul doute, l'un des meilleurs films sur le chevalier noir, n'aurait jamais pu voir le jour. En effet, Tim Burton, ne voulait pas faire de suite au Batman de 1989, le premier film fut une réelle souffrance pour le réalisateur.Heureusement, Warner Bros. laissa carte blanche au réalisateur pour cette suite, exit donc Robin et place a un film plus sombre.Michael Keaton, Michelle Pfeiffer et le réalisateur Tim Burton dans les décors de Batman Returns.Le premier script devait être une suite directe au premier film. Avec un Bruce Wayne demandant la main de Vicky Vale en mariage, des révélations sur le passé de Jack Napier, mais également une boutique cadeaux vendant des fragments du Bat-Plane (détruit lors du premier film). Malheureusement ou heureusement, une fois Burton sur le film, le script part à la poubelle.Michael Keaton, ne voulait pas tourner de suite, mais l'appât du gain fut plus fort. Il ajouta quand même quelques conditions, dont moins de lignes de dialogues. D'ailleurs, il déclare n'avoir jamais vu le film en entier.L'écrivain Daniel Waters, voulait voir le personnage de Catwoman mourir à la fin du film. Mais lors des projections tests, le personnage fut tellement aimait par les différents spectateurs que Warner Bros. tourna une fin avec Catwoman en train de regarder Gotham City pour la modique somme de 250 000 dollars. Un spin-off fut un temps envisagé mais ne vit jamais le jour.Le costume de Batman Returns pèse pas moins de 25 kilos.